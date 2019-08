Costa Azzurra: coppia mentre fa sesso sul balcone precipita di sotto

La storia sfortunatamente ha preso una svolta drammatica. Una coppia si è messa a fare sesso sul balcone, appoggiandosi al davanzale. All’improvviso, però, un movimento inconsulto li ha fatti precipitare di sotto.

L’uomo, di 30 anni, di origine britannica, lotta tra la vita e la morte, lei, di 28 anni, di origine canadese si è salvata. L’assurdo incidente è avvenuto domenica 18 agosto, sulla Costa Azzurra, in una villa a Canet, dove la coppia, in vacanza, villeggiava.

La donna si è salvata dalla caduta da 3,50 m perché il corpo dell’uomo ha attutito l’impatto al suolo. Come riportato da Nice-morning, la coppia è stata trasportata all’ospedale Pasteur 2 di Nizza.

Sono in corso le indagini della polizia per ricostruire nei minimi dettagli la vicenda. Gli inquirenti indagano, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, per determinare le circostanze della caduta e per verificare se le vittime fossero sotto l’effetto di droghe o alcol.