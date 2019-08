Come possiamo ottenere Fiducia reiterando il meccanismo della Paura?

Potremmo considerare la serietà come un inganno teso alla difensiva, nel momento in cui desideriamo ardentemente vengano ascoltate quelle parti di noi che richiedono un primo riconoscimento ed una successiva valorizzazione. Come potremmo pensare al perseguimento di ideali di pace e condivisione nel momento in cui snobbiamo eccezionalmente la possibilità di auto-ironia? Immaginiamo di trovarci su un autobus, tram, metropolitana in mezzo ad altre persone e ne scorgiamo una, magari una ragazzo con l’aria assai triste, assalito dalle vicissitudini della quotidianità, impegni improrogabili che sente di non poter rimandare e, quasi sempre, con preoccupazione, ritenzione emozionale. Abbiamo a che fare con una persona che necessita di un sorriso e nessuno potrebbe darglielo al posto nostro: demandiamo qualcun’altro facendoci gli affari nostri e proseguendo la nostra giornata pensando la nostra stessa vita non sia interconnessa a quella degli altri oppure facciamo qualcosa, nel nostro “piccolo”, per arricchire di bellezza ed armonia la sua vita?

Spesso, per via dei noti condizionamenti familiari, parentali, sociali che impediscono alla nostra parte più profonda che infondo desidera entrare in contatto fraterno con l’altro, non abbiamo il coraggio nemmeno di alzare lo sguardo per rivolgergli la parola, immaginando anche di farne a meno, come potremo fare a meno della sua presenza, spesso intenzionalmente e abitudinariamente, soffermano l’attenzione al nostro “piccolo conosciuto”, a quelle quattro mura condizionate che hanno fatto parte del nostro passato, le emozioni stesse collegate alla paura dell’esposizione, dell’essere veramente Felici. Ri-conquistare quel potenziale di auto-ironia significherebbe ritornare alla piena espressione della nostra profonda natura, intimamente connessa all’esterna ed al flusso di vita che scorre. La serietà ha quindi rappresentato, nella nostra vita, quel flusso “deviato” verso le preoccupazioni stesse che hanno finito per assorbire gran parte del nostro tempo, della nostra quotidianità: i figli, il marito, il lavoro, la vecchiaia, spesso lasciando che l’attenzione andasse verso argomenti più “bassi” rispetto alla natura più “alta” che ci ha generato, generando le nostre stesse emozioni.

Abbiamo avuto degli esempi che inevitabilmente e condizionatamente ci sono stato imposti, allo stesso modo in cui sono stati “cresciuti” i nostri modelli di riferimento, esempi che magari, per forza e tenacia, avremmo anche desiderato essere, diventare, e che adesso magari proiettiamo sui nostri figli, nel caso non avessimo avuto poi la possibilità di farlo noi, perché possano “continuare” questo lavoro, il proseguimento di questo ciclo-circolo senza fine. Quale potrebbe essere il senso della serietà in una società apparentemente sempre la stessa, caratterizzata da quel vecchio ordine che attrae a se altrettanta “serietà” ma nell’intento di raggiungere la tanto agognata pace, quell’osannato equilibrio d’intenti fra parti? Verrebbe da pensare a nuovi modelli di concezione anche in relazione al tema giustizia ed imparare come da questi, il rapporto stesso con la società civile, abbiamo tanto ancora da imparare.

Utilizziamo modelli legislativi antichi di millenni ma pur sempre funzionali allo svolgimento di un ordine comunitario cosiddetto civile basato sull’equilibrio delle parti sulle, quasi necessarie, coercizioni punitive che vengono accompagnate ad una prevenzione primaria in completa asimmetria con la terziaria, costringendo spesso le persone al lascito testamentario della propria felicità, relegando la propria essenza all’angolo di un labirinto nel quale tutti camminano senza riuscire a “riconoscersi”, come spettri dentro ad un videogame: un gioco di specchi nel quale non c’è un inizio ed una fine poiché il rifiuto al cambiamento, neanche tanto profondo, esclude la possibilità di una messa in discussione, talvolta delle stesse persone rappresentanti, specialisti di determinate professioni, specifiche nel caso, che tendono a mantenere lo status quo della presunta qualifica sulle proprie aspirazioni. Pensare ai modelli positivi di comunicazione è bello, ma è altrettanto interessante chiedersi come mai esistono questi modelli “positivi” di comunicazione, e probabilmente ci risponderemo pensando a quelli “negativi”: potrebbero mai esistere i modelli positivi senza quelli negativi? Potrebbe esistere il bianco senza il nero? Magari potremmo pensare ad una sorta di integrazione, sicché il nero non prevalga sul bianco e viceversa.

Ti sei mai chiesto cosa potrebbe avvenire se mai dovessero mettere in discussione la tua posizione per un salto di qualità che veda te, i tuoi clienti, pazienti e quanti ruotano attorno alla tua specialità, procedere più velocemente a passo sostenuto non soltanto verso i tuoi stessi obiettivi, ma anche verso quelli delle stesse persone con le quali lavori? Se operatore giudiziario, hai mai pensato le stesse prerogative che muovono la legge e quel famoso princìpio di pace ed equilibrio fra persone che hai inseguito per tutta la carriera, base dell’ordine, possa essere raggiunto attraverso il rilascio di quell’attaccamento, quasi necessario, morboso, alle teorie meccanicistico-logico-razionali che caratterizzano la stragrande maggioranza delle professioni? All’assenza di quel profondo sentimento che muove all’origine la tua aspirazione e potrebbe essere centrato nella tua essenza? Probabilmente i clienti stanno aspettando un tuo movimento per poter parlare con te dei loro veri desideri, essendo un meccanismo che interessa un po’ tutta la società che continua ad inviare messaggi di cambiamento ad un livello che non è più riconoscibile.

Si parla spesso di rinforzi positivi e possibilità di alleggerire il carico di lavoro guardando a quest’opportunità che diversi psicologi già conoscono ed utilizzano nel proprio lavoro, per guardare alla possibilità della diminuzione di questa “drasticità” che spesso caratterizza, soprattutto, le forze dell’ordine, della sicurezza, magistratura, avvocatura. Parliamo di queste figure in riferimento a quell’imperativo equilibrio che esse stesse vanno a portare in società e quel che abbiamo sempre desiderato, da una parte, poter essere “difesi”, in qualche modo “tutelati” tanto sul piano fisico quanto giuridico, quando in realtà abbiamo avuto sempre e soltanto bisogno di qualcuno che potesse Ascoltare i nostri più profondi bisogni, garantendoci quella “sicurezza”che fra le persone, guardando al nostro prossimo, avremmo potuto non trovare. Una spada a doppio taglio, quella della sicurezza, che mostra pro e contro, quasi nell’immediato: parlare di serietà (che sa molto di ancoraggio al meccanismo di paura), in relazione alla ricerca di quegli ideali che, sempre più spesso, sono da ricercare nella mancanza, aiuta a comprendere qual’è l’origine della mancanza stessa, guardando alla società che sta vivendo una debolezza nella rappresentanza di figure veramente atte a rispondere a quel vuoto che caratterizza le vite delle persone.

C’è qualcosa che fa convergere tutte le parti a se, spesso è invisibile agli occhi, come la stragrande parte dei messaggi che ci rifiutiamo di guardare per paura possano nuocerci in relazione al nostro vivere quotidiano, in mezzo alle persone, i nostri rapporti sociali che “potrebbero” essere intaccati e con essi la nostra “reputazione”. Ma quanto è importante la reputazione nel momento in cui quel famoso riconoscimento non è avvenuto ed il vuoto continua a farsi sentire all’interno? La soluzione è evidente e la tendenza a “coprirla” ancora di più. Continuiamo a guardare a quella parte che chiede la Felicità immaginando di poterla raggiungere, personalmente spesso senza guardare al prossimo con il quale teniamo debita distanza, in una maniera che possa non far del male al prossimo (quindi ci interessa), quando, in realtà, vorremmo non venisse fatto del male a noi.

Il vuoto di cui parliamo continua ad esserci, nonostante tutti i tentativi fatti per arginare, attraverso la sicurezza, tutte quelle situazioni di “terrore” o “pseudo-terrore” ed inutili drammi, che coinvolgono le nostre vite e quelle delle persone attorno, ad iniziare dalle nostre stesse case, il vissuto quotidiano fra partner, amici, colleghi di lavoro. Parlare di psicologia può essere un aiuto, ma non è risolutivo a fronte di contesti sociali sempre più allargati “mossi” dalla paura dell’agire, da una parte, guardando a quella stessa legge che dovrebbe garantire soltanto uno dei princìpi fondamentali della vita: la massima espressione dell’individuo. Ma come può l’individuo esprimere massimamente la propria natura, celebrando la vita, se coesistono, contemporaneamente, contesti basati sulla paura d’azione, di parola, mirando agli stessi specialisti che immaginano poter svolgere un lavoro efficiente, importante, come la tutela degli interessi delle persone, nel momento in cui vedono loro stessi al centro di dispute giudiziarie che mettono a “repentaglio” la loro posizione professionale, ancor più importante, la loro persona, scendendo più in profondità, la loro “essenza”, quel desiderio innato di contribuire al mondo attraverso l’ideale di pace, condivisione, umanità? (cit. Recenti casi di cronaca che hanno visto implicate le forze dell’ordine). Parliamo di un concetto di Umanità che sta evidenziando, di giorno in giorno, la sua più intima Verità ed il vecchio non più rispondente all’originale nel momento in cui l’uomo e la sua Felicità, le sue potenzialità, vengono poste al centro dell’Universo.

Parallelamente assistiamo il vecchio meccanismo basato sulla “paura d’espressione“: un meccanismo che affonda radici in profondità e la cui completa risoluzione, guardando all’emersione degli studi in psicoterapia, richiede quasi sempre degli anni. Tutto è possibile soltanto attraverso la forza di volontà, nel momento in cui ci rendiamo conto che questo meccanismo, per quanto subdolo e disfunzionale alla nostra crescita possa sembrare, esiste e coesiste, paradossalmente, in relazione agli obiettivi di pace ed armonia che tanto andiamo desiderando, da sempre. La legge non dovrebbe essere basata sulla paura, ma gli esiti, disastrosi nella realtà dei fatti, guardando agli episodi di cronaca nera che leggiamo sui giornali, confermano una risposta che mai più vorremmo rivedere e che cerchiamo di scansare dai nostri occhi.

Nelle aule di Tribunale, come in qualsiasi altro contesto nel quale si sta cercando un equilibrio fra mente e cuore, si crea un abissale divario fra gli interessi di uno o dell’altro: ma qui si sta parlando di qualcosa che va oltre la possibilità di un mero confronto fra le parti, che nulla a che vedere con la ricerca di quella vecchia esigenza di separazione fra l’uno e l’altro e che dovrebbe essere vessillo di una giustizia che veramente voglia dirsi tale. Il meccanismo di paura è rinforzato, sempre, dal sentirsi impossibilitati di apportare modifiche, persino le più piccole, nel proprio lavoro che conducono ad un evidente stagnazione emozionale e d’intenti. Sono quegli intenti inascoltati che, se presi in considerazione, possono spalancare le porte ad una nuova concezione di giustizia, di pensiero, di ragionamento che fonda il sentimento alla razionalità, verso il ritrovamento della Fiducia (in se stessi e nell’altro), e la possibilità di quel cambiamento tanto cercato. Ogni fraintendimento e conversione al meccanismo di paura è dovuto all’Ascolto non avvenuto della propria interiorità e di quelle istanze che immaginiamo non possano fuoriuscire da noi sul lavoro che apparentemente “impone” la divisa, il modo di agire, di pensare, la repressione delle nostre aspirazioni che ritagliamo a quella piccola parte di scrivania per paura che il collega possa rivolgersi a noi con tono sgarbato facendoci del male. Il rispetto, che nemmeno lui immagina passare per altri mezzi, si trasforma in sottomissione dei propri desideri all’altro, percepito come minaccia per la propria persona (vecchio modello), il proprio “mondo interiore” che viene snobbato in un doppio gioco d’intenti, mai tesi alla comprensione e all’accettazione.

L’ingresso delle donne alle carriere diplomatiche e dell’ordine ha favorito l’ascesa di quella ricettività mancante che tutt’ora non è in grado di favorire l’emersione di questi argomenti, apparentemente lontani dalla realtà di tutti i giorni ma che, per davvero, stanno alla base di tutto.

La comunicazione è diventata difficoltosa nel momento in cui le persone hanno “rinunciato”, quasi inevitabilmente, alla Fiducia degli intenti, alla trasmissione orale di quegli insegnamenti basati sull’unione (quella che andiamo ricercando tutti i giorni reiterando modelli di pensieri basati sulla distanza) delle possibilità, delle forze, della comprensione che, seppur apparentemente differente, sempre converge ad un massimo comun denominatore. I casi di cronaca sono la conferma di questo profondo disequilibrio dovuto ad imperativi legislativi ancora in essere, purtroppo alimentati da quello stesso circolo vizioso che vede ogni persona e i suoi interessi in “antagonismo” agli interessi dell’altro: come può convergere la differenza di vedute nel momento in cui c’è un “arrocco” sulla proprie posizioni, professionali, personali? Un poliziotto può o non può avere scelta se far applicare quella legge che ha ricevuto in formazione fin dall’inizio perché avrebbe da rimettere e perdere la sua posizione, la sua reputazione, la possibilità di crescita nel suo settore. E’ un messaggio che non può riguardare soltanto un settore, se non c’è la collaborazione di tutti, il risultato sarà disatteso.

Dove cè mancanza di Fiducia c’è fraintendimento, lontananza, separazione, e l’appigliarsi al puntino cronicizzando così il meccanismo di paura, termini disfunzionali guardando a quegli obiettivi che invece stiamo perseguendo attraverso le varie campagne di bene collettivo: il vero ordine è, in realtà, equilibrio interiore che si rispecchia successivamente all’esterno. Quale aiuto possono dare gli operatori della sicurezza in questo senso, se anche essendoci vera e propria collaborazione con gli specialisti che possano garantire tutto questo se non c’è una messa in discussione di quelle falle ormai disfunzionali ad una società in mutamento e che stanno premendo affinché vengano riconosciute?

Pensare di non avere altra possibilità è uno schema di pensiero del passato, anch’esso disfunzionale per le persone che invece chiedono il Riconoscimento della propria verità, essenza, l’espressione non più delle idee sull’ultimo caso di cronaca nera, ma sull’idea di mondo che desiderano poter vedere. Il meccanismo di difesa del più debole, inevitabilmente sempre lo stesso, sta conducendo il più debole alla paura ed il più forte alla recidiva, perché quell’energia potenzialmente inespressa trova sempre un sbocco di conforto, in un senso o nell’altro. E’ quindi un circolo dal quale non è possibile uscire se non “spezzando” la catena che pare essere sempre la stessa e sempre le stesse le conseguenze, come delle profezie che magicamente si avverano. Il meccanismo della paura non nasce dall’intimidazione, ma semmai quest’ultima dalla paura stessa sulla quale trae forza e si autoalimenta, tenendo in piedi l’architettura e ribassando al massimo la Fiducia che invece favorirebbe l’ingresso di un nuovo modo di pensare, atto a spazzare via quello che vecchio. Sembra impensabile immaginarlo pensando a tutte queste presunte differenze che divergono, per ampiezza e profondità, quando a conti fatti è proprio in quella profondità che viene a mancare la sostanza, la ricerca di pienezza che può venire soltanto dal riconoscimento e dal rinnovamento di quelle passate idee di sofferenza, trattenute ed inascoltate.

Daniele Fronteddu