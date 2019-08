Centro estetico “La Fenice”: una nuova realtà nel panorama teresino

Alessandra, dopo un lungo percorso professionale, tra cui la figura di Direttore Tecnico del Centro Estetico Dolce Vita per 5 anni, ha coraggiosamente deciso di aprire un proprio centro, contando anche sulla collaborazione della sorella Simona.

A partire da domani, sabato 24 agosto 2019, il centro sarà aperto per offrire alla propria Clientela tutti i servizi per i quali Alessandra è conosciuta da coloro che hanno frequentato i Centri in cui ha lavorato.

La sensibilità, la professionalità e l’esperienza di vita di Alessandra si orientano e mirano soprattutto al benessere psico-fisico delle persone, sapendo quanto sia importante collegare corpo, mente e anima.

È per questo che nel progettare il suo centro, ha dedicato una cura particolare agli arredi, ai colori, ai rivestimenti… voleva che tutto fosse in armonia per far sentire bene le persone sin dal primo momento in cui sarebbero entrate nel suo Centro.

A seguire, tutti i servizi a cui le donne (e non solo) vogliono dedicare del tempo e delle risorse: depilazioni, cura dei piedi, massaggi, pulizie e cure specifiche per il viso e per il corpo, la cura delle unghie con le metodologie più moderne, per valorizzare le mani di ogni donna, colorazione e disegno delle sopracciglia, colorazione e laminazione delle ciglia…

Siamo certi che Alessandra riuscirà a dare al nuovo Centro Estetico “La Fenice” la caratteristica che da sempre la contraddistingue: serietà, professionalità e la passione per questo lavoro.

La redazione di Sardegna Reporter augura ad Alessandra CUBEDDU ed alla sorella Simona, buon lavoro e tutto il successo che meritano.