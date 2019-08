Castelsardo: il Flag Nord Sardegna ha pubblicato l’avviso relativo all’azione 16 inerente la Blue Economy

Nell’ambito della realizzazione del Piano di Azione Pesca e Acquacoltura sostenibile nel Nord Sardegna, il Flag Nord Sardegna ha pubblicato l’Avviso relativo all’Azione 16 |Art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014|

La finalità dell’Azione è quella di fornire sostegno economico ad Imprese costituite e costituende con sede in Area Flag Nord Sardegna, che operino nei settori della Blue Economy: attività legate alla pesca, all’acquacoltura, alla molluschicoltura, alla trasformazione, alla commercializzazione, ai servizi e alla cultura “blue”.

L’avviso punta anche alla diversificazione delle imprese già operanti nei settori della Blue Economy, così da valorizzarne le potenzialità senza approfittare troppo delle risorse ittiche e ambientali

Si tratta di una azione che, per la sua valenza strategica, costituisce una parte molto importante della strategia di sviluppo locale del Flag Nord Sardegna; il termine per la presentazione delle domande è fissato al 10 settembre 2019

L’Avviso e le modalità di partecipazione saranno illustrati nell’incontro che il FLAG e il Comune di Castelsardo, componente del Partenariato Flag, hanno programmato, per gli operatori della filiera ittica, ma anche per chi ha un’idea imprenditoriale connessa all’economia del mare e per i tecnici, così da consentire la più ampia divulgazione di questa opportunità.

La presentazione si terrà giovedi 8 agosto 2019 alle ore 19:00 a Castelsardo, presso la Sala GECAS nell’area del Porto

Lo staff del Flag Nord Sardegna sarà disponibile ad illustrare il bando, le modalità di partecipazione e rispondere alle domande dei partecipanti.