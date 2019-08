Castelsardo. Ferragosto in discoteca nella Rocca dei Doria

Ha voluto dare una svolta di gioventù e allegria, la nuova amministrazione Capula, insediatasi da appena un mese a Castelsardo. L’assessore alla cultura spettacolo Valeria Sini, in collaborazione con la locale Proloco, anch’essa da poco rinnovata nel consiglio direttivo, propone quindi, per il Ferragosto castellanese, una serata con i dj di Radio 105, intervallata dai tradizionali fuochi pirotecnici sparati dalle terrazze della fortezza dei Doria. Ma anche per gli altri appuntamenti, la prima quindicina di Agosto offre un interessante programma, per tutti i gusti e per tutte le età:

– I giorno 1 e 2 saranno dedicati ai festeggiamenti per la Madonna degli Angeli, a cura del comitato dei muratori, il giorno 1 si terranno le cerimonie religiose mente la serata del 2 ci sarà la festa serale in piazza con l’esibizione della scuola di ballo Just Dance e la musica degli Adrenalina;

– I giorni 1, 8 e 13, dalle 22 nella piazza la Pianedda si potrà ballare il tango con la scuola di ballo Milonga Alma y Corazon e i sensualissimi ballerini di tango a cui, chiunque potrà cimentarsi nel sensuale ballo argentino;

-I giorni 4 e 6, dalle 21, ci si potrà scatenare, sempre in piazza la Pianedda, con i balli di gruppo e l’animazione in musica di Gianluca Pitzalis o Samuele Pisanu;

– Giovedi 8, nel sagrato della Cattedrale di Sant’AntonioAbate, alle ore 21 verrà presentato il romanzo storico di Vindice Lecis “Il Visitatore, ambientato nella Sardegna del 1600, con alcuni capitoli ambientati proprio a Castellaragonese. A cura della libreria Il Labirinto e del Museo Diocesano;

– Venerdì 9, dalle 22, presso il Porto Turistico, l’associazione “Amighi di Tocci” propone “Note del cuore”, spettacolo di beneficenza il cui incasso sarà devoluto alla ricerca contro il cancro. Si esibirà la scuola di ballo Just Dance, il cabarettista Max Pianta e la musica dei Grenouille;

-Sabato 10, nel piazzale della spiaggia Bandiera Blu, Ampurias, i Black Events propongono “Ampurias dance festival” con i Double pleasure e holi colors;

-Sabato 11, dalle 22, nel parco di Lu Grannaddu, si terrà “Suoni nel Borgo” festival della musica a cura dell’associazione Sonos e Sound.

Nelle terrazze della sala XI del castello, alle 21, si terrà invece la presentazione del romanzo di Margherita Von Ghen, “L’ intreccio di Castelsardo”, un intrigo di amori, tradimenti e vita di mare, ambientato nella Castelsardo contemporanea. A cura della libreria Il Labirinto;

– Martedi 14, nella piazza nuova, dalle 22, si terrà il “Festival internazionale del Folklore”. Balli e canti tradizionali provenienti da tutto il mondo;

– Mercoledi 15, dalle ore 22:00, Marco Comollo di Radio 105, Spyne dello Zoo di 105, Matt Jo, musica dalla giostra e Dj Redident. Alle ore 24, dalle terrazze del castello spettacolo di fuochi pirotecnici.

Per la seconda metà di Agosto si stanno definendo gli ultimi dettagli, ma immancabile sarà l’appuntamento del 16 con lo spettacolo di Swing di Silvia Pinna e Daniele Bruschetti e la Nuoro Swing Pioneers, il 20 Agosto con il gran finale del Carnelvale Estivo e le fontane danzanti, e dal 22 al 25, Agosto l’evento di Musica sulle Bocche.