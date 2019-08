Carloforte: sabato a “L’Isola dei libri” un incontro con la giornalista Emanuela Rosa-Clot

Sabato 3 agosto a Carloforte L’Isola dei libri, rassegna culturale organizzata dall’associazione Saphyrina, prosegue con un incontro con la giornalista Emanuela Rosa- Clot, direttrice di riviste prestigiose come Gardenia, Bell’Italia e Bell’Europa.

Alle 20,30 in via Magenta, Rosa- Clot parlerà del suo ultimo libro “Pia Pera. Apprendista di felicità”, una raccolta, edita quest’anno da Ponte alle Grazie, dei migliori articoli scritti per Gardenia da Pia Pera, scrittrice e giardiniera scomparsa tre anni fa, che sulla celebre rivista aveva una rubrica dedicata ai giardini. Modera la serata la giornalista Margherita Angelucci.

Dopo quello di sabato, il prossimo appuntametno con L’Isola dei libri è martedì 6 agosto quando, sempre alle 20,30 in via Magenta, arriva la scrittrice Lorenza Garbarino per presentare “Hauswirth della montagna. Storia di un poeta della carta“, edito da Fusta. E’ il racconto, sospeso tra la storia e la fantasia, sulle tracce diHauswirth, pardre dell’arte popolare svizzera della carta ritagliata. Dialoga con l’autrice Anna Cavallera.

Emanuela Rosa- Clot giornalista, è stata vice caporedattrice di TV Sorrisi e Canzoni, si è occupata di società e spettacoli a Panorama, ha progettato e lanciato For man e Natural Style. Oggi dirige Gardenia, Bell’Italia, Bell’Europa e In Viaggio.

Lorenza Garbarino ha pubblicato I colori di ieri, Sui passi di Melania, Prima o poi e Occhi sul mondo. Ha curato i testi per i libri fotogarfici di Tiziana Savainelli L’Isola più a ovest e Cuore di tonno. Il suo Duecento giorni al mare è inserito in Carloforte luogo dell’anima, racconti di un’isola.