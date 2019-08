Carloforte: musica ed enigmistica per gli ultimi appuntamenti de “L’isola dei libri”

Si avvia alla conclusione, a Carloforte, L‘Isola dei libri, la rassegna letteraria organizzata dall’associazione Saphyrina.

Giovedì 8 agosto alle 20,30 nel centro culturale Exmè l’appuntamento è con “Cari vocaboli. Incontro-scontro sull’enigmistica classica”. Sarà ospite per l’occasione Enzo Liborio Vacca, tra i padri di La Sardegna enigmistica, rivista che per 13 numeri cercò di allenare le menti degli appassionati con quiz, cruciverba e altri giochi declinati sul tema della sardità. Nell’incontro, introdotto da Rossella Capriata, tra palindromi, anagrammi, sciarade, rebus, enigmi e crittografie mnemoniche, si leggerà in modo diverso.

Venerdì 9 agosto, chiusura di sipario in musica, con una serata che vedrà protagonista la banda musicale “Città di Carloforte Angelo Aste“, insieme all’olandese Hardy Mertens.

Enzo Liborio Vacca gioca con le parole da sempre. Per un po’ si è illuso di campare di enigmistica fondando un mensile. Oggi soddisfa questa perversione, con altri adepti, “All’ombra del nuraghe”.