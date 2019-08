Le Rubriche di Sardegna Reporter - Associazioni-Sindacati

Eventi

Carloforte: apre la prima sede in Sardegna dell’associazione “Polis Sviluppo e Azione”

L’associazione campana radica la sua sede sarda nella perla della provincia del Sud Sardegna, il borgo di Carloforte, nell’Isola di San Pietro: panorami selvaggi e una natura pressoché incontaminata a far da cornice ad un patrimonio culturale e linguistico che rappresenta l’ultimo baluardo della civiltà dei Genoise d'Otre Mer, tutelata come minoranza etnica e linguistica e che vive e si tramanda ancor oggi nel “Tabarchino”, il dialetto dell’isola. Tante le energie da mettere in campo. Innumerevoli le opportunità di crescita e valorizzazione del territorio.