Carbonia. Mercoledì 14, vigilia di Ferragosto: “Nottinsieme” c’è

Tra le attrazioni che caratterizzeranno il mercoledì notte pre-ferragostano, si segnala in particolare l’esibizione musicale del gruppo “I Colpevoli”.

“Nottinsieme” allieterà l’estate della città di Carbonia nei mercoledì del mese di Agosto: 14-21-28 Agosto.

In occasione di tutti i mercoledì del mese, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, è prevista la chiusura del traffico veicolare dalle ore 19 fino all’1 del mattino del giorno successivo nelle seguenti strade: via Gramsci, nel tratto compreso tra via Brigata Sassari e via Fosse Ardeatine; via delle Poste (da piazza Rinascita); piazza Matteotti, nel tratto compreso tra via Fosse Ardeatine e viale Arsia; vico Matteotti; via Manno, piazza San Ponziano, via San Ponziano (nel tratto da piazza Matteotti a via Lucania), via Oberhausen.

Saranno invece chiuse al traffico veicolare dalle ore 20 fino all’1 del mattino del giorno successivo le seguenti vie: via Fosse Ardeatine, nel tratto compreso tra via Manno e piazza Matteotti; via Nuoro, nella parte compresa tra piazza Matteotti e piazza Rinascita; piazza Ciusa, nel tratto compreso tra via Nuoro e il civico 38 della stessa piazza Ciusa; via Roma, nella parte compresa tra via Grazia Deledda e piazza Roma.