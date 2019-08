Carbonia. Il degrado del Parco Rosmarino, Casapound denuncia: “Una pericolosa discarica”

Dopo le svariate segnalazioni ricevute, Casapound si fa voce della cittadinanza carboniense chiedendo conto all’amministrazione cittadina dell’incuria nella quale versa la pineta.

Il responsabile locale, Manuele Corda, afferma: “nonostante la presenza di svariati cancelli questi rimangono inspiegabilmente aperti anche durante le ore notturne. Come testimoniato questo permette l’accesso di svariati veicoli in aree non adibite alla circolazione degli stessi”.

“In quanto meta abituale di sportivi e famiglie dalle prime ore del mattino, troviamo disdicevole che il parco sia caduto in un simile stato di degrado, tra sedili di auto, pneumatici, scarti di lavorazione edile, rifiuti ed un vero e proprio tappeto di siringhe”.

I giochi per i bambini poi, presentano evidenti cedimenti strutturali e potrebbero comportare un serio pericolo nelle attività ludiche dei piccoli – prosegue – senza contare la presenza sull’intero percorso di siringhe e flaconi di metadone; il sistema di videosorveglianza, chiaramente in disuso, non svolge alcuna funzione di deterrenza.

“Chiediamo quindi alla poco presente giunta comunale un immediato intervento di manutenzione e pulizia dell’intera area, a tutela della cittadinanza che deve avere il diritto di usufruire di questo spazio senza correre gravi rischi”.