Calciomercato, ufficiale: Robin Olsen è un nuovo giocatore del Cagliari

Il portiere svedese arriva in Sardegna dalla Roma in prestito fino al giugno 2020

Oggi all’aeroporto di Elmas non è arrivato soltanto Giovanni Simeone, ma anche il nuovo portiere dei rossoblù: Robin Olsen. Il portiere di Malmoe classe 1990 è giunto in Sardegna per sostituire Cragno, ancora infortunato alla spalla destra. La scorsa stagione per lui alla Roma non è stata di certo la migliore, ma qui a Cagliari vuole dimostrare le proprie capacità: “Sono qui anche per riscattarmi, per me è un’ottima opportunità. Il Cagliari è una buona squadra”. Olsen potrebbe difendere la porta dei sardi già da questa domenica contro l’Inter: “Giocare domenica? Se il mister me lo chiede sono prontissimo”.

Il comunicato della società:“Il Cagliari Calcio annuncia l’arrivo in rossoblù del calciatore Robin Olsen in prestito dalla Roma sino al termine della stagione 2019-20|…|Agile, reattivo, il suo punto di forza sono le uscite uno contro uno con l’attaccante lanciato a rete. Bravo anche nelle uscite alte, grazie alla sua imponente struttura fisica copre con facilità lo specchio della porta. Olsen metterà ora a disposizione del Cagliari tutta la sua esperienza internazionale e professionalità. Benvenuto, Robin!”