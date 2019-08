Calciomercato, tegola Cragno: Il Cagliari pensa ad un sostituto

Il Cagliari deve cercare una soluzione tampone in porta a seguito dell’infortunio di Cragnosubito durante la partita contro il Fenerbahçe: Sorrentino e Puggioni i nomi caldi.

Infortunio Cragno – L’amichevole con il Fenerbahçe non è finita nel migliore dei modi per la squadra sarda. Nonostante il 2 a 2 finale ( in gol Han e Joao Pedro), Il Cagliari deve già affrontare la prima emergenza: in queste ore si sta valutando l’entità del problema alla spalla destra di Cragno. Il portiere si è infortunato nel tentativo di neutralizzare un tiro dalla distanza dei turchi.

Villa Stuart – Ieri il portiere del Cagliari è andato a Roma presso Villa Stuart per fare tutti gli accertamenti del caso. Stando alle prime indiscrezioni Cragno si sarebbe procurato una sub-lussazione con una prognosi di 30 giorni.

Il sostituto – Con il campionato che è alle porte Il Cagliari corre subito ai riparti per cercare un sostituto per Cragno. Nonostante la volontà del ds Carli di aspettare il responso da Villa Stuart prima di intervenire, Tuttosport cita i due possibili candidati alla porta sarda: Puggioni e Sorrentino. Entrambi i giocatori sono svincolati.