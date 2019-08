Calciomercato, Simeone saluta la Fiorentina: il Cagliari ci prova

Il Corriere dello Sport scrive dell’imminente addio del Cholito Simone da Firenze. Il giovane attaccante è conteso dalla Sampdoria e Cagliari.

La squadra rossoblù cerca con forza una seconda punta per Maran, ma ancora in Sardegna non è arrivato nessuno. Con la trattiva per Defrel ancora ferma (il Cagliari farà un secondo tentativo prima di Ferragosto), il ds Carli parla con la Fiorentina per Simeone. L’attaccante argentino, però, non sarebbe la prima scelta perché Defrel sarebbe il giocatore più adatto per supportare al meglio Pavoletti.

Giovanni Simeone non sarebbe ancora convinto della destinazione, di conseguenza la Sampdoria ci prova. La squadra di Ferrero, che ha appena ceduto Saponara, vuole portare un giocatore promettente a Genova.