Calciomercato, sfuma l’obiettivo Defrel

L’attaccante francese quasi certamente non arriverà in Sardegna, ma tornerà a Genova dalla Sampdoria.

Sfumato l’affare Defrel – Per quasi tutta l’estate il Cagliari ha cercato in tutti i modi di convincere la Roma a cedere Defrel con la formula del prestito. C’era già il benestare del francese, ma mancava l’accordo tra le due società. Così in queste ultime ore Defrel sarebbe molto vicino al ritorno alla Sampdoria. Il club blucerchiato sarebbe pronto a versare alle casse romaniste 15 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto.