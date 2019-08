Calciomercato, Luca Pellegrini vicinissimo al Cagliari

Il club di Giulini sta trattando con l’entourage della Juventus per riportare l’esterno classe 1999 in Sardegna.

Luca Pellegrini ad un passo dal Cagliari. L’esterno classe 1999 è stato appena acquistato dalla Juventus, ma attualmente non trova spazio in rosa; di conseguenza la squadra torines l’ha messo sul mercato. La lista delle pretendenti per il giovane è lunga, ma il ds Carli ha dalla sua la volontà del giocatore di ritornare in Sardegna.

Trattativa -I colloqui tra Carli e la Juventus sono iniziati già da qualche settimana, ma in queste ore il direttore sportivo dei rossoblu vorrebbe dare l’accelerata finale per dare a Maran il prima possibile il sostituto di Pajac. Il croato quasi certamente passerà alla Sampdoria.

L’esterno romano è oggetto di desiderio di molte squadre di seria A, specialmente dopo l’ottima seconda parte di stagione proprio a Cagliari e il mondiale under 20, svoltosi lo scorso giugno. Tra le squadre interessate ci sarebbero anche il Sassuolo e l’Atalanta, ma soltanto il Cagliari ha garantito alla Juventus la titolarità del giocatore per garantirgli una crescita.

Prestito secco – Luca Pellegrini arriverà in Sardegna molto probabilmente con un prestito secco di un anno da “la vecchia signora”, ma l’obiettivo di Giulini è quello di volerlo in rosa prima del 18 agosto (prima gara ufficiale del Cagliari in coppa Italia).