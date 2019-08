Calciomercato, il Cagliari chiude per Nainggolan: tutti i dettagli

Il centrocampista belga dell’Inter è pronto a tornare in Sardegna per firmare il contratto che lo riporterà a Cagliari, città dove ha vissuto e giocato dal 2010 al 2014, con un prestito secco di una stagione. Su Nainggolan c’erano tante squadra tra cui la Fiorentina e la Sampdoria, ma le uniche opzioni del ninja erano la Roma ed i rossoblu.

Accelerata del Cagliari: Da circa un’ora il presidente del Cagliari è al colloquio con i vertici dell’Inter per discutere sugli ultimi dettagli dell’operazione. La squadra sarda prenderebbe Nainggolan con la formula del prestito secco, opzione scelta dalla squadra nerazzurra per non avere delle minusvalenze, mentre per il pagamento non ci sarebbero più dubbi: la squadra sarda pagherà 3 dei 4,5 milioni che il giocatore percepisce attualmente a Milano. Al summit è presente anche il belga che spinge per tornare in Sardegna.

Firenze l’altra alternativa: la seconda ipotesi per Nainggolan sarebbe la Fiorentina. Il presidente dei viola Commisso aveva raggiunto un accordo di massima con l’Inter, ma non c’era la volontà del giocatore. La squadra allenata da Montella ha provato il colpaccio dopo aver acquistato di recente Kevin Prince Boateng e Lirola.