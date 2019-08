Cagliari, tutto fatto per il ritorno di Luca Pellegrini

Il Cagliari riesce a riportare in Sardegna Luca Pellegrini dopo una trattativa che ha subito una forte accelerata nel corso delle ultime ore. L’esterno classe 1999 domani volerà a Cagliari.

Tutto fatto per Pellegrini – Luca Pellegrini torna a Cagliari. Il ds Carli e il presidente Giulini sono riusciti a riportare l’esterno classe 1999 in Sardegna. A favore della squadra rossoblu c’era la volontà del giocatore di ritornare a Cagliari e le garanzie che ha dato la squadra sarda alla Juventus per far crescere il giovane talento italiano (maglia da titolare etc.). Pellegrini ha indossato, in prestito dalla Roma, la maglia rossoblu nella seconda parte della scorsa stagione, collezionando 12 presenze.

La Juventus cede Luca Pellegrini al Cagliari con la formula del prestito secco.