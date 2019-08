Cagliari, si complica la trattativa per Simeone

Il Cagliari continua il pressing per portare in Sardegna il cholito, ma Simeone non è convinto.

Cercasi attaccanti- La squadra di Maran, giorno dopo giorno, prende forma, ma manca ancora una seconda punta che aiuti Pavoletti. Con la trattative per Defrel e Ounas ancora ferme, il Cagliari continua a parlare con la Fiorentina per Simeone. L’ex giocatore del Genoa ha ricevuto anche una proposta dalla Sampdoria, ma l’argentino non è ancora sicuro di voler trasferirsi in Sardegna.

Nel frattemo l’allenatore della Fiorentina Montella ha deciso di schierare Simeone come esterno, segnando pure un gol all’83esimo minuto nella partita contro il Galatasaray