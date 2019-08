Prevenzione

Cagliari: prosegue la sensibilizzazione al tema della droga da parte dei volontari

La consapevolezza che non si possa abbassare la guardia e che, come diceva il filosofo L. Ron Hubbard: "L'arma più efficace nella guerra contro le droghe è l'istruzione", spinge i volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology a continuare nella campagna di prevenzione più diffusa e persistente che si sta tenendo a Cagliari.