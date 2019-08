Cagliari. Posizionata in via Pacinotti la prima isola ecologica di grandi dimensioni

L’isola ecologica sarà attivata lunedì 12 agosto.

I primi giorni sarà avviata una fase sperimentale in cui, previa informazione ai residenti, solo alcuni edifici limitrofi saranno serviti col nuovo sistema. Nell’arco di un mese saranno varate due ulteriori isole, anch’esse collocate in adiacenza al mercato, che consentiranno di servire tutti i residenti del quadrilatero stradale che lo circonda.

L’isola ecologica, completamente informatizzata, sarà accessibile agli utenti tramite l’ecocard già fornita insieme al kit per la raccolta porta a porta.

A differenza delle mini isole già in uso a Marina e Castello, potranno essere conferite tutte le frazioni di rifiuto già raccolte in forma domiciliare: carta, plastica, vetro/lattine, umido organico, secco indifferenziato.

Per difenderla da atti vandalici e per verificare i corretti conferimenti da parte dell’utenza, l’isola è dotata di due telecamere integrate che, tramite scheda sim, possono trasmettere via internet le immagini a un computer remoto.