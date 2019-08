Cagliari. Nel Weekend la 2ª edizione di Calaris – Cagliari Beer Festival

Venerdì 30, sabato 31 Agosto e Domenica 1 settembre 2019 arriva a Cagliari la seconda edizione del “Calaris – Cagliari Beer Festival”, manifestazione dedicata alla birra artigianale e al food di qualità, organizzata dall’Associazione Brasseria dei Giudicati e dal Lazzaretto di Cagliari in collaborazione con Le Strade della Birra.

Teatro della Kermesse il Lazzaretto di Cagliari, edificio storico e sede dell’omonimo centro culturale nel quartiere di Sant’Elia che vedrà come protagonisti importanti birrifici e beerfirm, sardi e nazionali, cinque food corner, tre laboratori e oltre 50 birre diverse in degustazione.

Come detto saranno ben nove i birrifici e i beerfirm presenti a questa seconda edizione, dalla Sardegna: Il Birrificio di Cagliari e il Birrificio Gattarancio da Cagliari, Terrantiga da San Sperate (CA), Brew Bay Beer da Quartu Sant’Elena (CA), il Brewpub Trulla da Nuoro (NU), P3 Brewing Company da Sassari (SS) infine La Volpe e il Luppolo da Simaxis (OR).

Dalla penisola: il Birrificio Lariano di Sirone in provincia di Lecco e il Birrificio Muttnik da Pavia.

Grande spazio agli approfondimenti culturali, sono previsti tre imperdibili laboratori di degustazione, il primo dedicato alla birra e al gelato condotto da Ruben Pili di ChocoGioia, il secondo di abbinamento formaggio e birra con Michele Cherchi de “I Fratelli Cherchi” e il terzo dedicato all’abbinamento pizza e birra con Davide Bonu di Impasto.

Inoltre, domenica 1 Settembre l’associazione Brasseria dei Giudicati organizzerà una cotta pubblica dimostrativa per avvicinare gli appassionati al mondo della birrificazione casalinga.

Oltre ai birrifici, saranno presenti cinque food corner di qualità che proporranno una selezione gastronomica con eccellenze regionali interpretate in chiave Street Food. Saranno presenti: Salsamenteria (CA), Ellusu (CA), Impasto (CA) la Terrazza del Lazzaretto (CA) e Aperipressius da San Sperate (CA).

Non mancherà la musica live con Ride Gorilla spettacolo elettropunk che Luca Martelli (batterista di Litfiba, Giorgio Canali & Rossofuoco e Mezzosangue) sta proponendo in giro per l’Italia. Una performance inedita, un dj set con le più famose canzoni mixate in tempo reale e suonate solo con la batteria.

Infine in concomitanza con il Calaris – Cagliari Beer Festival 2019 il Lazzaretto di Cagliari ospiterà “Mattoncini a Lazzaretto” un’imperdibile mostra di opere realizzate con i famosi mattoncini LEGO, organizzata dall’associazione KalarisbriK.

Appuntamento fissato per venerdì 30 e sabato 31 agosto dalle ore 18.00 e domenica 1 settembre dalle ore 11.00 del mattino. L’ingresso è gratuito.