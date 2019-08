Cagliari, lesione del legamento e del menisco per Pavoletti

Il Cagliari Calcio attraverso una nota tramite il suo sito ufficiale ha comunicato l’entità dell’infortunio di Leonardo Pavoletti.

Il Cagliari perde la sua pedina più preziosa dopo appena una giornata di campionato. Stiamo parlando di Leonardo Pavoletti. L’attaccante di Maran è stato sostituito al 45′ del primo tempo di Cagliari-Brescia, a seguito di una ricaduta scomposta in un duello aereo con Chancellor. All’inizio è sembrata una semplice distorsione al ginocchio che gli avrebbe fatto perdere soltanto il match di questa domenica contro l’Inter, invece l’entità dell’infortunio è più pesante del previsto.

Il comunicato della società- “Il calciatore Leonardo Pavoletti ha svolto questo pomeriggio ulteriori controlli a seguito dell’infortunio rimediato in occasione della gara Cagliari-Brescia: gli esami strumentali, eseguiti presso la casa di cura polispecialistica “Sant’Elena” di Quartu, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio sinistro. L’attaccante si sottoporrà a nuovi accertamenti e valutazioni specialistiche.”

Le parole del giocatore- “La risonanza ha evidenziato la lesione del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio sinistro.Il campo che mi ha regalato tantissime emozioni questa volta mi fa assaporare un infortunio amaro.. Anche se per ora è una bella batosta,per come è avvenuta e per le sensazioni che mi ha dato..sarà sempre una goccia amara in un mare di soddisfazioni!! E allora posso dire con sincerità che se proprio mi doveva accadere..sono contento che mi sia successa qui, in casa nostra,con accanto i miei compagni,su questo terreno di gioco e soprattutto con e per questa maglia!!

Detto ciò..ci vediamo presto in campo💪🏻😃”

Questo infortunio quasi certamente lo terrà fermo per almeno tre mesi, di conseguenza si può quasi dire con certezza che lo rivedremo in campo nel 2020.