Cagliari, Defrel si allontana. Ipotesi Barrow

Il Cagliari non sembra più intenzionato a prendere Gregoire Defrel, nonostante fosse ad un passo dalla chiusura della trattativa. Ora l’obiettivo è Barrow dell’Atalanta.

Defrel sempre più lontano – Nel corso delle ultime settimane il Cagliari sta cercando una seconda punta ed il maggior candidato era l’attaccante della Roma Gregoire Defrel. Sembrava che i due club avessero trovato un accordo, ma c’è stata una brusca frenata della trattativa perché la società giallorossa voleva cedere Defrel soltanto a titolo definitivo. Il ds Carlo e Giulini starebbero valutando altri giocatori. Nel frattempo, stando alle notizie riportate da Sky Sport, l’attaccante francese sarebbe conteso tra il Sassuolo, il Sant Etienne e la Sampdoria.

Obiettivo Barrow, ma sempre con il sogno Simeone – Il nuovo candidato per l’attacco rossoblu è Musa Barrow, classe 1998, attualmente in forza all’Atalanta. Il Cagliari avrebbe già intavolato con la società bergamasca la trattativa di un prestito, ma sembra un’operazione di difficile riuscita. L’attaccante gambiano, stando alle indiscrezioni riportate dal sito di Alfredo Pedullà sarebbe molto vicino all‘Hellas Verona. Nel frattempo il Cagliari è ancora alla finestra per Giovanni Simeone, ma al cholito non convincerebbe la destinazione e starebbe aspettando delle offerte più importanti.