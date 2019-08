Cagliari: dal 2 al 6 ottobre al Poetto il Sardinia Grand Slam World Championship

L’IKA Kite Foil World Series è pronta a tornare per il terzo anno consecutivo in Italia, in quella che è ormai riconosciuta a livello globale come una delle migliori location per praticare il kiteboard, la Sardegna. Dal 2 al 6 ottobre la spiaggia del Poetto di Cagliari farà da scenario all’edizione 2019 del Sardinia Grand Slam World Championship, terza tappa della KiteFoil World Series!

Ancora una volta arriveranno nel capoluogo sardo tutti i più forti atleti di KiteFoil, accomunati dalla voglia di aggiudicarsi il titolo iridato 2019.

Dopo due anni di vittorie del francese Nico Parlier, dominatore del Sardinia Grand Slam 2018 ma beffato lo scorso anno in classifica generale dall’attuale campione del Mondo in carica Maxime Nocher, la sfida si presenta quest’anno ancor più interessante.

Oltre a Parlier, a Nocher e a campioni noti nel mondo del KiteFoil come Mazelle, Bainbridge, De Ramecourt e Gruber, si aggiunge alla lotta per il titolo anche lo sloveno Toni Vodisek. A soli 19 anni ha già vinto la prima tappa della KiteFoil World Series, andata in scena dal 24 al 28 luglio a Gizzeria.

Passando alle donne, il titolo 2018 andò a Kirstyn Obrien, autrice di una non particolarmente brillante prestazione al Poetto ma ripagata dalla costanza e da quanto fatto in occasione delle prime due tappe della KiteFoil World Series. Ad incantare il pubblico sardo fu invece la giovanissima statunitense Daniela Moroz, che quest’anno si presenta come l’atleta da battere dopo il 18esimo posto di Gizzeria (primo nella categoria femminile).

Sotto osservazione speciale la nostra Sofia Tomasoni. Campionessa olimpica nel 2018 ai Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires, campionessa del mondo, d’Europa e italiana di TT:R (Twin Tip Race), che si sta affacciando ora al mondo del Foil, decisa a scalare le classifiche e a rappresentare i colori azzurri al grande debutto Olimpico di Parigi 2024.

Ora ci saranno le due tappe cinesi di Weifang e Pingtan, diventate ormai una “classica” della Kite Foil World Series, per avere la classifica generale aggiornata e capire quali atleti si sfideranno per portare a casa il titolo mondiale 2019 al Poetto di Cagliari.

“Quella del Poetto sarà la l’ultima tappa della Kite Foil World Series – è il commento di Mirco Babini, presidente dell’IKA – International Kiteboarding Association, che ha aggiunto – con l’inserimento del Kite Foil tra le discipline Olimpiche di Parigi 2024, questa manifestazione sta assumendo un’importanza sempre maggiore in ogni parte del mondo. Non a caso avremo a Cagliari oltre 100 atleti provenienti da più di 40 nazioni distribuite sui 5 continenti. Sarà sicuramente un grandissimo spettacolo e in acqua assisteremo ad una gran lotta tra i 10 atleti più forti di questa disciplina, con tanti giovanissimi pronti a far vedere al mondo tutto il loro valore”.

“Cagliari e la spiaggia del Poetto tornano ad essere ancora una volta un punto di riferimento per il Kiteboarding internazionale – ha dichiarato Gian Domenico Nieddu, della Good Looking Entertainment – Questa città si conferma ancora una volta in grado di ospitare eventi di questo livello. Per quanto riguarda il Kiteboarding, ed in generale gli sport con la vela, il Poetto è ormai riconosciuto in tutto il mondo come uno dei migliori spot per le competizioni e per il training. Mi auguro che questo patrimonio venga ulteriormente valorizzato in maniera costante nei prossimi anni con l’organizzazione di eventi e manifestazioni”.

Il Sardinia Grand Slam World Championship è organizzato dalla Good Looking Entertainment e dallo Yacht Club Cagliari, che si occupa del coordinamento tecnico sportivo, sotto l’egida della IKA (International Kiteboarding Association), e con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna con l’assessorato al Turismo e del Comune di Cagliari e di alcune aziende private.