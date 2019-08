Cagliari: dal 18 al 25 agosto, il 7° campo estivo organizzato dalla Caritas

Dal 18 al 25 agosto 2019 si svolgerà il settimo campo estivo internazionale di formazione, servizio, condivisione e preghiera “Farsi prossimo, tra Accoglienza, Servizio e Intercultura”, organizzato dalla Caritas di Cagliari, attraverso il gruppo diocesano di educazione alla mondialità, in collaborazione con i missionari saveriani di Cagliari, il seminario arcivescovile, l’ufficio diocesano Migrantes, le pastorali diocesane giovanile e vocazionale, diverse realtà di inclusione sociale, in partenariato con il CSV Sardegna Solidale.

Il campo – spiega don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana – anche quest’anno propone, in modo puntuale, i temi del servizio, dell’inter-cultura, della prossimità e dell’accoglienza. È un’occasione per addentrarsi nella cultura della solidarietà e carità, entrare in contatto diretto con il servizio ai poveri, anziani, malati, disabili, minori abbandonati e con il mondo del volontariato, attraverso un forum con le diverse realtà locali.