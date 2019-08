Cagliari: Convocate le Commissioni Bilancio e Governo del Territorio

Commissioni al lavoro questa settimana. La Terza commissione (Bilancio), presieduta dal vice presidente Cesare Moriconi (Pd), è convocata per domani, 6 agosto alle 16, con il seguente ordine del giorno: l’elezione del Presidente e di un Segretario e l’esame del Disegno di legge n. 39 (Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione a titolo di concorso alla finanza pubblica, in materia di continuità territoriale aerea e disposizioni varie). I lavori della Commissione proseguiranno mercoledì, 7 agosto alle 11 con lo stesso ordine del giorno. Sarà possibile presentare gli emendamenti al DL n. 39 entro le 10 di mercoledì 7 agosto.

Giovedì, 8 agosto alle 10, si riunirà la Quarta commissione (Governo del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità), presieduta da Giuseppe Talanas (FI). All’ordine del giorno: l’audizione dell’Assessore regionale dell’Urbanistica, di FEDERBALNEARI, del Sindacato Italiano Balneari (SIB), della Federazione italiana balneari (FIBA), dei concessionari demaniali Quartu S.E., e dell’Associazione Federalberghi sulle problematiche relative ai manufatti amovibili e gli interventi di edilizia nei litorali. I lavori proseguiranno nel pomeriggio, alle 16, in seduta congiunta con la Prima Commissione con l’audizione dei rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil, Sadirs, Saf, Siad, Fendres – Safor, Fedro sulle problematiche relative al comparto del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. (eln)