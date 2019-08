Cagliari, Colombatto nuovo giocatore del Sint-Truiden

Il Cagliari ufficializza attraverso una nota nel proprio sito la cessione di Colombatto al club belga.

Il giocatore argentino lascia la Sardegna per approdare in Belgio, precisamente al Sint-Truiden. La squadra rossoblù stamane in un comunicato ha annunciato la cessione a titolo definitivo del centrocampista.

“Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Santiago Colombatto che si trasferisce al Sint-Truiden, club della prima divisone belga, a titolo definitivo.

Argentino di Còrdoba, Colombatto è arrivato al Cagliari nel 2015. Dopo un primo periodo in forza alla squadra Primavera, è stato aggregato alla prima squadra, dove con 5 presenze ha dato il suo contributo alla promozione in Serie A. Quindi le esperienze con le maglie di Pisa, Trapani, Perugia ed Hellas Verona.

In bocca al lupo Santiago!”