Cagliari: arrestato ventenne pregiudicato trovato in possesso di droga

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di mirati servizi antidroga, personale del gruppo “Falchi” della Squadra Mobile di Cagliari ha proceduto all’arresto di MULAS Alessandro, nato a Cagliari classe 1998, pregiudicato.

Il personale della Polizia di Stato ha proceduto ad un controllo in strada all’altezza di via Fabio Filzi del MULAS che manifestava segni di insofferenza; un’accurata perquisizione consentiva di rinvenire all’interno di un suo borsello la somma di euro 2.995,00. In considerazione dell’ingente somma di denaro rinvenuta, si estendeva la perquisizione presso la sua abitazione sita in via Del Tintoretto che ha consentito di rinvenire nella camera da letto del MULAS, all’interno di un contenitore porta biancheria: un involucro in cellophane trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo COCAINA, per un peso netto di gr.20,60 ; sostanza stupefacente del tipo MARIJUANA, per un peso complessivo di gr. 497,75 suddivisa in nr.9 (nove) buste per sottovuoto sigillate ermeticamente, contenenti infiorescenze essiccate, nr.1 (uno) involucro in cellophane del tipo utilizzato per la conservazione delle sostanze sottovuoto contenente infiorescenze essiccate, per un peso di gr. 7,75 ; nr.4 (quattro) panetti pressati di MARIJUANA tritata del peso di circa 200 gr. cadauno per un peso totale di grammi 795,60 ; nr.1 (uno) panetto frammentato e pressato della medesima sostanza del peso di circa 200 gr., contenuto in un involucro in cellophane del tipo per conservare gli alimenti sottovuoto, per un peso di grammi 204,25 ; nr.7 (sette) buste di cellophane trasparente del tipo per conservare gli alimenti sottovuoto, di cui nr.6 (sei) contenenti ognuna nr.20 (venti) bustine in cellophane trasparente con chiusura ermetica con all’interno ciascuna infiorescenze essiccate, la settima contenente nr.18 (diciotto) bustine in cellophane trasparente con chiusura ermetica con all’interno ciascuna infiorescenze essiccate, per un peso totale di 254,10 .All’interno di un armadio, in una busta per la spesa veniva rinvenuta della sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di gr. 4.282,75 , suddivisa in nr.43 (quarantatré) panetti del peso di circa 100 gr. cadauno, di cui tre sfusi ed i restanti 40 ancora confezionati in due buste trasparenti per sottovuoto.

Venivano inoltre rinvenuti oggetti utili per il confezionamento della sostanza stupefacente, altro materiale attinente l’attività di spaccio.

Dopo le formalità di rito il MULAS è stato condotto presso la locale casa circondariale.