Cagliari: aperte le iscrizioni ai corsi di spagnolo delle ACLI

Sono aperte le iscrizioni ai due percorsi da 20 ore organizzati dalle ACLI provinciali. Le lezioni saranno avviate a settembre non appena saranno completate le classi.

Insegnamenti di base per approcciarsi allo spagnolo e impararne i rudimenti e un percorso avanzato. È possibile iscriversi ai corsi di lingua spagnola da 20 ore ciascuno, organizzati dalle ACLI provinciali di Cagliari ,che verranno avviati a settembre. Le lezioni si terranno la mattina, il lunedì dalle 9:30 alle 11:30 -per quanto riguarda il corso base- e il venerdì dalle 11.30 alle 13.30, per quanto concerne il corso avanzato.

I percorsi, che si terranno nella sede ACLI di viale Marconi 4 a Cagliari, saranno avviati non appena saranno completate le classi.

Gli interessati all’iscrizione possono contattare la segreteria organizzativa telefonicamente, allo 07043039, o all’indirizzo di posta elettronica acliprovincialicagliari@gmail.com