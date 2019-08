Cagliari. Al Colle San Michele il Festival Giardini Aperti con Abaco Teatro

Il XII Festival Giardini Aperti prosegue – dal 2 al 4 agosto – al Parco San Michele con le performance degli artisti Semifinalisti che partecipano al Concorso Città di Cagliari Arte & Natura 2019 nei tre giorni in apertura (alle 18) come prologo agli spettacoli fra teatro di strada e nouveau cirque, recital e danza.

Venerdì 2 agosto alle 19 Clownerie e acrobazie con “Hope! Hope! Hoplà!!” del Teatro del Sottosuolo in scena con tutta l’immediatezza di un’arte popolare con acrobazie ed abilità, capace di emozionare e far sorridere grandi e piccini.

Sabato 3 agosto alle 19 Omaggio a Gabriella Ferri, dopo l’esibizione degli altri semifinalisti, – con “Gabriella… Sempre”, il recital omaggio alla Grande Gabriella Ferri di OfficinAcustica con Anna Lisa Mameli (voce) Corrado Aragoni (pianoforte) e Remigio Pili (fisarmonica).

A chiudere in bellezza il Festival Giardini Aperti 2019 – sabato 4 agosto

alle ore 19 – dopo la finalissima del concorso – “Flamenco!” della Compañia Baile Teatro Español di Marc Aurelio, danzatore e coreografo di fama internazionale, in scena con il suo ensemble per un seducente itinerario fra le suggestioni della danza e cultura andalusa, tra suoni, parole e visioni.

alle ore 20 Premiazione vincitore del Concorso Città di Cagliari Arte & Natura 2019 da parte della giuria qualificata di cui faranno parte: Maria Grazia Caligaris (giornalista e Presidente dell’Associazione Diritti e Riforme), Rossana Copez (scrittrice e drammaturga), Antonello Lai (giornalista Tv TCS), Giuseppina Ragucci (critica teatrale, archeologa, direttrice della pagina Recensendo), Rosalba Piras (attrice, regista e musicista).

Anche il Parco Colle San Michele ospiterà le mostre di pittura degli artisti Stefania Polese e Federico Cerulla, a sottolineare il dialogo tra le diverse arti e tra uomo e natura nel segno della bellezza.