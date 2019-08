Cagliari: 30 agosto, “Bizzarria ensemble” alla chiesa di San Francesco di Paola

Antonio Vivaldi e “Le quattro stagioni” – con Bizzarria Ensemble diretta dal violinista Attilio Motzo, in cartellone venerdì 30 agosto alle 21, nella chiesa di San Francesco di Paola a Cagliari. Tutti i 4 concerti saranno eseguiti con strumenti d’epoca. Lo stesso spettacolo era stato organizzato esattamente un anno fa con un’affluenza di pubblico eccezionale, tanto che più della metà del pubblico non aveva avuto la possibilità di accedere alla chiesa. L’Associazione aveva quindi preso l’impegno di riproporre l’anno dopo i più famosi concerti di Vivaldi.

Bizzarria Ensemble: i componenti

Il Bizzarria Ensemble, (Luca Persico e Sara Meloni violini, Luigi Moccia viola, Rebeca Ferri violoncello, Alessio Povolo contrabbasso, Michele Nurchis clavicembalo) nucleo strumentale della Sezione interdipartimentale di Musica Antica del Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, nasce dalle esperienze decennali di alcuni valenti strumentisti (anche con carriere internazionali alle spalle) che, uniti agli iscritti al laboratorio orchestrale tenuto ogni anno da Attilio Motzo, concentrano i loro sforzi al solo scopo di rappresentare grandi composizioni del passato, troppo spesso dimenticate, a tutto vantaggio del pubblico, che fruisce di una esecuzione attenta e storicamente ben inquadrata, arricchita da uno spirito generoso e filologicamente impegnato.

Attilio Motzo: la biografia

Attilio Motzo, diplomatosi con il massimo dei voti e la lode, sotto la guida di Renato Giangrandi presso il Conservatorio “ G. P. da Palestrina “ di Cagliari, ha seguito i corsi di perfezionamento dell’Accademia Chigiana di Siena con Salvatore Accardo e Franco Gulli. Dal 1984 si dedica alla musica barocca e classica con strumenti originali.

Dal 1990 al 2000 è stato membro stabile dell’Orchestre Des Champs Elysées e del Collegium Vocale di Gent diretta da Philippe Herreweghe, partecipando a tournée in tutta Europa, Giappone, Stati Uniti, Hong Kong, Cina. Ha suonato in molte formazioni quali L’Orchestre des Nations, Modo Antiquo, Ensemble Baroque de Limoges, Hesperion XX, Orchestra Barocca Italiana, Academia Montis Regalis, sotto la direzione di personalità di spicco nel panorama della musica barocca come Jordi Savall, Sigiswald Kuijken, Bartold Kuijken, Ton Koopman, Christophe Coin, Luigi Mangiocavallo, Christopher Hogwood, Masaaki Suzuki.

Collabora attualmente con Echi lontani, Musici e Cantori. Ha registrato, con il violino barocco, le Sonate e Partite per violino solo, pubblicate dalla casa discografica Inviolata e, recentemente con il clavicembalista Fabrizio Marchionni, le Sonate per Violino e Clavicembalo di J.S.Bach, di imminente pubblicazione. È docente di violino presso il Conservatorio di Musica “G.P. da Palestrina” di Cagliari.