Cabras: giovedì 8 agosto per Dromos Festival l’evento “Woodstock Revolution”

Ancora un doppio appuntamento allo stagno diper il ventunesimo festival, in pieno svolgimento, da giovedì scorso e fino a Ferragosto, in una dozzina di centri e località dell’Oristanese.

sera (giovedì 8 agosto), a Su Scaiu , tradizionale scalo dei pescatori del luogo, si ricorda il festival di Woodstock, nel cinquantenario della storica “tre giorni di pace, amore e musica”, con un evento tra parole e musica: “ Woodstock Revolution! “, un(a ingresso libero) del giornalista(tra le firme di punta del giornalismo musicale in Italia), che intreccerà i suoi racconti con la musica deldel contrabbassistaconal pianoforte ealla batteria. Un incontro “multidisciplinare”, dunque, che sposa sapientemente musica e narrazione, proponendo e commentando ascolti, filmati e testimonianze che contribuiscono a informare, ma anche a incuriosire e stimolare il pubblico, portandolo a conoscenza di storie, aneddoti e curiosità legate allo storico evento dell’agosto del 1969, tra i più rappresentativi per il movimento hippy di fine anni sessanta.

Un vero e proprio viaggio alla scoperta del festival che, cinquant’anni fa, vide la partecipazione di musicisti e gruppi, tra gli altri, come Santana, The Who, Janis Joplin, Joan Baez, Joe Cocker, Creedence Clearwater Revival, Sly And The Family Stone e Jimi Hendrix. Un viaggio che il pubblico potrà proseguire visitando la mostra “ ART TUBE, da Woodstock alla Luna “, a cura di Paolo Curreli e Antonio Manca, allestita al, che fa da contrappunto visivo, documentario e sonoro al ricco calendario musicale promosso da Rete Sinis e dal festival Dromos. Inaugurata lo scorso 28 luglio, la mostra è, tutti i week end –con ingresso libero.