Bosa Beer Fest 2019 – Summer Edition: sabato 17 e domenica 18 agosto 2019

E così numerosi tra i migliori birrifici artigianali della Sardegna tornano a Bosa, stavolta in riva al mare , per offrire al pubblico di appassionati un mare di birra suddiviso in decine e decine di diverse proposte brassicole. In più tanta buona musica fino a notte fonda.

In programma tanti fusti di birra, street food e musica live con ospiti speciali Jo Squillo e Umberto Smaila!

Programma Bosa Beer Fest 2019 – Summer Edition:

Sabato, 17 agosto 2019:

dalle ore 19,00 – Bosa Marina: Apertura fusti, street food e musica live Musica con Sergio DJ, Giangi Cappai e Jo Squillo



Domenica, 18 agosto 2019:

dalle ore 19,00 – Bosa Marina: Apertura fusti, street food e musica live Musica con Sergio DJ, Giangi Cappai e Umberto Smaila



Il luogo dell’evento è molto vicino alla spiaggia di Bosa ma vi consigliamo di visitate anche la mitica piscina naturale di Cane Malu!

Elenco birrifici e Beer firm partecipanti: