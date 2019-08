Bosa, 29 agosto 2019: Consiglio Comunale convocato per le ore 18:30

Il Consiglio Comunale è convocato presso la sala consiliare “Paolo Mereu”, ubicata in Piazza Carmine, in seduta di f convocazione, per il giorno 29.08.2019 alle ore 18.30, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 . Esame Ordini del Giorno sulla situazione dei servizi sanitari.

Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso

Enti, Aziende e istituzioni (art. 42 comma 2 lett. m D.lgs. n. 267/2000)

Modifica Regolamento Commissione Comunale allo Sport 96 D.lgs. n. 267/2000. “Riduzione degli organismi collegiali”. Determinazioni.

Nomina componenti Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari