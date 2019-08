BISUS Film Fest: A Teulada il 23 e 24 agosto due serate di proiezioni, dibattiti e musica in compagnia di numerosi registi ed autori sardi

L’Associazione di Promozione sociale Zenit e l’Associazione Culturale Is Sinnus presentano la prima edizione di “BISUS Film Fest” rassegna cinematografica che si svolgerà a Teulada nelle serate del 23 e 24 agosto, realizzata con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission e del Comune di Teulada ed in collaborazione con Skepto International Film Festival e FASI – Federazione Associazione Sarde in Italia.

Al centro del ricco programma della manifestazione un mediometraggio ed un lungometraggio (Il clan dei ricciai di Pietro Mereu – il 23 Agosto – e L’uomo che comprò la luna, diretto da Paolo Zucca, il 24 Agosto) seguiti e preceduti da una selezione cortometraggi realizzati da autori sardi.

La selezione dei cortometraggi sarà divisa in diverse sezioni: Visioni Sarde e Life in Short sono realizzate in collaborazione con l’Associazione culturale Skepto, che dal 2010 organizza a Cagliari l’omonimo festival, mentre Heroes 20.20.20 è il progetto della Fondazione Sardegna Film Commission e dell’Assessorato all’Industria della Regione Sardegna – Servizio Energia che si propone, attraverso lo strumento del cortometraggio e delle serie web, di informare i cittadini sulle azioni ed iniziative di risparmio, efficientamento energetico e sostenibilità ambientale attive in Sardegna.

Il cortometraggio L’arbitro, anch’esso diretto da Zucca, vede invece la collaborazione con l’Istituto Etnografico della Sardegna.

Gli incontri, moderati dalla manager culturale e responsabile Comunicazione e promozione di Sardegna Teatro Paola Masala, affiancata il 24 Agosto dal Regista, Autore, Produttore, imprenditore e manager culturale Tore Cubeddu , vedranno la partecipazione di diversi ospiti: i registi Paolo Zucca, Pietro Mereu, Peter Marcias, Sergio Falchi, Michele Mossa e Matteo Incollu, Gemma Lynch, Head of Production della Fondazione SFC, Mauro Montis, fondatore di Skepto, Michele Golino, referente regionale per la Sardegna di IRC – Italian Resuscitation Council e fondatore della onlus SEA – Sardinia Emergency Association, oltre che del sindaco di Teulada, Daniele Serra, e dello scrittore e presidente dell’associazione Is Sinnus Salvatore Loi.

PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 23 agosto

h. 20.00 Ale & Eddy – Live Acustico

h. 21.00 Presentazione e proiezioni corti Visioni Sarde – Fasi in collaborazione con

Associazione Culturale Skepto:

– IL NOSTRO CONCERTO di Francesco Piras

– SONUS di Andrea Mura

– LA NOTTE DI CESARE di Sergio Scavio

– WARLORDS di Francesco Pirisi

– ‘DANS L’ATTENTE di Chiara Porcheddu

– ECCOMI di Sergio Falchi

– L’unica lezione di Peter Marcias

h. 22.00 Incontro con ospiti e presentazione

h. 22.45 Proiezione Il clan dei ricciai di Pietro Mereu

h. 24.00 – Proiezione selezione corti dal progetto Heroes 20.20.20 della Fondazione

Sardegna Film Commission

– Strollica di Peter Marcias

– Può essere di Jacopo Cullin

– Proiezione del cortometraggio L’Arbitro di Paolo Zucca in collaborazione con ISRE e Associazione Culturale Skepto

(NDR L’Arbitro NON è un corto Heroes)

Partecipano:

Daniele Serra – Sindaco di Teulada

Pietro Mereu – Regista

Salvatore Loi – Scrittore e Presidente Associazione Is Sinnus

Sergio Falchi – Regista

Peter Marcias – Regista

Sabato 24 agosto

h. 21.00 Proiezione corti Skepto – Life in Short:

– Disco volante di Matteo incollu

– Deu ti amu di Jacopo Cullin

Proiezione selezione corti dal progetto Heroes 20.20.20 della Fondazione Sardegna FIlm commission

Sardinian Green TRIP di Andrea Mura

Hansel & Gretel di M. Incollu

h. 22.00 Incontro con ospiti

h. 22.30 Proiezione L’uomo che comprò la luna di Paolo Zucca

Partecipano:

Paolo Zucca – Regista

Mauro Montis – Skepto

Gemma Lynch – Sardegna Film Commission

Michele Mossa – Regista

Matteo Incollu – Regista

Michele Golino – SEA

Orari

Venerdì 23 agosto: 20.00 – 01.00

Sabato 24 agosto: 21.00 – 01.00