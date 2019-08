Baradili: il 30 agosto, “Principio attivo” al “festival cantiere di lavoro teatrale”

Domani, venerdì 30 agosto, una serata di musica e teatro in compagnia di Gigi Gherzi, Giuseppe Semeraro, Luca Mannutza e Francesco Morittu.

Sipario alle 21, nel comune più piccolo della Sardegna, su uno spettacolo nato proprio al Festival Cantiere durante una residenza in Marmilla lo scorso anno: “Il figlio che sarò“, della compagnia pugliese Principio Attivo. Sul palco Gigi Gherzi e Giuseppe Semeraro, che portano in scena la complessità dei rapporti familiari, ispirandosi alla “Lettera al padre“, celebre documento in cui Franz Kafka analizzava con durezza il legame con un genitore autoritario e prevaricatore.