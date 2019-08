Atti della prima seduta di Consiglio comunale del 2 agosto

La giunta comunale riunita stamane, venerdì 2 luglio, nell’ambito della riorganizzazione delle proprie dotazioni organiche, ha approvato l’assunzione di altri 6 idonei al concorso per Istruttore amministrativo contabile, mediante scorrimento della propria graduatoria concorsuale già approvata.

Questo consentirà l’assunzione complessiva di 18 istruttori anzichè dei soli 12 vincitori del concorso.

Prevista anche l’inclusione della possibilità di utilizzazione delle graduatorie concorsuali approvate da altri enti e l’assunzione, a tempo determinato, di un nuovo assistente sociale.

Tra gli atti approvati, il Piano di riqualificazione del Mercati Civici al dettaglio, all’ingrosso e all’aperto, da presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’ammissione al finanziamento.

Il piano prevede interventi su tutti i mercati cittadini, San Benedetto, via Quirra, Is Bingias, Sant’Elia, Santa Chiara, Mercato dei ricci e Mercato Ittico all’ingrosso, per un importo complessivo di €. 67.990.196

La Giunta ha approvato, inoltre, il progetto delle opere di urbanizzazione primaria, in attuazione della variante al piano di lottizzazione, relativo all’area tra le vie Montecassino, Zucca, Fonseca e Camaldoli.

Approvato, infine, il progetto esecutivo dei lavori nella scuola primaria di via Enrico Toti, per un importo complessivo di €. 272.549.