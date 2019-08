ASSL Nuoro. Ecco il nuovo ambulatorio di Chirurgia

Il Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, Grazia Cattina, e il Direttore del Distretto Socio Sanitario di Nuoro, Gesuina Cherchi, comunicano che, a partire dal 2 settembre 2019, il Distretto Socio Sanitario di Nuoro amplierà l’offerta di Chirurgia con l’attività ambulatoriale del Dottor Pietro Caggiari.

Lunedì: Gavoi (8.00 -14.00)

Martedì: Nuoro (8.00 – 14-00 e 15.00 – 19.00)

Mercoledì: Bitti (8.00 – 14.00)

Giovedì: Nuoro (8.00 – 14-00 e 15.00 – 19.00)

Venerdì: Cure Domiciliari Integrate e Carcere (8.00 – 14.00)

L’attività di consulenza chirurgica sarà svolta nel Poliambulatorio (ex INAM – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie) di via Alessandro Manzoni, a Nuoro, nella Casa della Salute “Roberto Sanna” di Gavoi e nel Poliambulatorio di Bitti.

Il venerdì sarà dedicato alle Cure Domiciliari Integrate e all’attività in carcere.

Per prenotazioni rivolgersi al CUP (Centro Unificato di Prenotazione): dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 chiamando:

• da telefono fisso il numero verde 1533.

• da telefono mobile (cellulare) il numero 070 276424.

• presentandosi agli sportelli del CUP operativi negli Ospedali e nei Distretti di Nuoro, Macomer, Siniscola, Sorgono, nei giorni e negli orari stabiliti

• on line (CUP web) come da indicazioni del CUP regionale.