Ardauli: vinta la battaglia per strappare la domus de janas al degrado

Da settembre l’area esterna alla struttura ipogea sarà ripulita, muffe e concrezioni verranno rimosse dalle pareti e si procederà con il consolidamento. Seguiranno il restauro e le analisi chimiche volte a stabilire la composizione delle sostanze utilizzate per affrescare e a verificare l’eventuale presenza di elementi simbolici non più visibili a occhio nudo.

Il motivo “a reticolo” riprodurrebbe l’intelaiatura delle pareti delle capanne preistoriche. Esso costituisce un unicum per le dimensioni eccezionali e per il ricorso alla pittura anziché alla tecnica dell’incisione – spiega l’archeologa della Paleoworking, Cinzia Loi, che ha collaborato al progetto in qualità di ispettrice onoraria della Sovrintendenza.

Il risvolto positivo della storia di Mandras – prosegue – dovrebbe essere d’esempio per creare attorno al patrimonio archeologico una sensibilità diversa. Sono beni ereditati da chi ha vissuto millenni prima di noi e dovremmo tutti sentire la responsabilità di tutelarli a beneficio delle generazioni future.