Arbatax: al festival più atteso dell’estate si va con il Red Valley Shuttle

Allacciate le cinture, stiamo venendo a prendervi. Mancano ormai solo una manciata di giorni all’evento più atteso dell’estate: il Red Valley Festival, dal 14 al 17 agosto nello scenario unico del piazzale Scogli Rossi, ad Arbatax. La Line Up come già sapete è da urlo, con artisti fra i più celebri del panorama musicale internazionale: David Guetta, Salmo, Albertino, Prezioso, Fargetta e Molella con il loro Deejay Time, Gigi d’Agostino, Emis Killa, Will Sparks sono pronti a farvi scatenare.

Gli organizzatori ancora una volta non hanno lasciato nulla al caso: per raggiungere comodamente il festival è stato attivato il Red Valley Shuttle insieme all’azienda di trasporto pubblico della Sardegna Arst, con partenze da Cagliari, Muravera, Nuoro, Oristano, Olbia e Sassari. Con una soluzione economica assolutamente vantaggiosa e orari flessibili che permettono gli spostamenti andata e ritorno in giornata. L’auto dunque, lasciatela pure a casa. Vi portiamo direttamente noi al Red Valley Festival.

Ecco gli orari delle partenze dalle stazioni Arst nei quattro giorni del Festival 14, 15, 16 e 17 agosto:

Olbia: ore 15

Sassari: ore 15

Cagliari: ore 16:30

Nuoro: ore 16:45

Muravera; ore 17:30

Oristano: ore 15:30

Le partenze da Arbatax, in via Lungomare, alle ore 7 in tutte le giornate del festival. Il costo del biglietto A/R è di 10 euro, mentre solo andata o solo rientro 5 euro.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale RVF, che trovate qui, e sui nostri canali social. Non dovete pensare a nulla, la vostra unica preoccupazione sarà ballare al festival più cool dell’estate.

#zerodrivemoredance