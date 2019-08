Aperture Estive al Museo Archeologico nazionale Cagliari

Estate significa anche cultura. Potrete trascorrere al Museo le ultime due domeniche di agosto per vivere la storia attraverso gli straordinari reperti in esposizione. Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari vi aspetta nelle giornate del 18 e 25 agosto 2019, dalle 14. 00 alle 20. 00, per un viaggio nel passato della Sardegna, dalla preistoria fino all’alto Medioevo.

Vi ricordiamo che la biglietteria chiuderà alle 19.15. Info:

Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

Tel. +39 070 655911 – +39 070 60518240

e-mail: pm-sar.museoarcheo.cagliari@beniculturali.it