Antonio F online su tutte le piattaforme musicali con Space Monkeys

È partito il conto alla rovescia per il lancio ufficiale di Space Monkeys, il primo EP del cantautore sardo Antonio F andrà on line sabato 3 Agosto prossimo. Algherese di nascita Antonio Francesco Daga dopo anni di lavoro con il progetto A+F decide di proseguire con la carriera da solista in cui è la sua splendida voce ad essere assoluta protagonista.

Nei cinque brani inediti che compongono il suo primo lavoro discografico l’unico strumento è la voce dell’artista stesso. Grazie alla tecnica del vocal looping infatti, coro dopo coro, pista dopo pista, si crea un tessuto armonico completo, capace di trasportare l’ascoltatore in un ambiente onirico e sognante.

Un ambiente che rispecchia le tematiche che Antonio F ha scelto di trattate nelle liriche: uno sguardo profondo sulla persona, sull’uomo che seppur dotato di ragione e coscienza non prescinde dal proprio lato più animale, esattamente come una scimmia spaziale. Sul filo di questa metafora, di questo viaggio tra le stelle, si sviscerano gli aspetti più intimi dell’essere umano: il rapporto col passato, il costante confronto con le difficoltà, il sé più profondo e il mondo circostante.

Il viaggio nello spazio è in realtà un profondo cammino dentro se stessi, nella natura dell’uomo, con tutte le sue contraddizioni, tra gli impulsi più bruti e le tensioni più nobili.

Un lavoro discografico intenso da ascoltare ad occhi chiusi per lasciarsi trasportare al meglio dal calore della voce di Antonio F che si fa strumento, musica ed esperimento. Dimostrazione del fatto che a quarant’anni dalla morte di Demetrio Stratos non mancano i discepoli di “cantare la voce”

L’intero lavoro è stato registrato, mixato e masterizzato da Valerio Rosati, mentre il progetto grafico e la comunicazione digitale sono a cura di Mattia Uldanck e Cristina Garau.

Da sabato 3 Agosto “Space Monkeys” sarà disponibile su tutti i digital store intanto è in programma la stampa di un’edizione limitata di copie fisiche prevista per il mese di settembre 2019.