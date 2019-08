Amichevoli, stasera Catania-Cagliari al Massimino: Nainggolan ancora regista

Dopo il match contro il Fenerbahçe, il Cagliari ha lasciato ieri la Turchia per andare in Sicilia, precisamente a Catania. In programma stasera al Massimino il match tra i rossoblu e il Catania alle ore 20:30.

Sfida nostalgica per Maran – Il mister rossoblu torna al Massimino, stadio amico per Maran perché ha allenato la squadra catanese dal 2012 al 2014. Dopo il 2 a 2 di martedì con i turchi, stasera il Cagliari avrà un altro test importante per vedere i miglioramenti della squadra, aspettando i nuovi innesti.

Nainggolan playmaker – La Nuova Sardegna ha pubblicato stamane la possibile formazione titolare con Cacciatore, Ceppitelli, Klavan e Lykogiannis davanti a Rafael. Ionita, Nainggolan e Rog in mezzo, Birsa dietro Pavoletti e Joao Pedro.

In conferenza stampa della vigilia Maran ha parlato di Nainggolan: “Radja può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Oggi ho voluto provarlo in quel ruolo, che lui ha ricoperto diverse volte in Nazionale. Ha dato tutto, probabilmente avrebbe potuto rimanere in campo perché aveva ancora energie da spendere, ma ho preferito preservarlo. Si è integrato subito nel gruppo, da campione qual è. Averlo in squadra per noi è un’arma in più e sono sicuro che anche lui sarà felice di stare con noi”.