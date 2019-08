Ancora piogge e temporali in tutta la Sardegna e con queste condizioni meteo, il Servizio di Protezione Civile regionale ha diramato un Bollettino di Criticità Ordinaria – Allerta Gialla per rischio idrogeologico, idraulico e per i temporali, in vigore dalle 14 di oggi, mercoledì 28 e fino alle 24 di domani, giovedì 29 agosto.

Contemporaneamente è stata prolungata l’operatività anche dell’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse valido fino alle 20 di giovedì 29 agosto.

Bollettino di Allerta Ordinaria

Avviso per Condizioni Climatiche Avverse