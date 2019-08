Alghero. Il SummerBeach continua a stupire

La corsa del SummerBeach sembra inesauribile, nel weekend appena trascorso abbiamo assistito ad un’escalation di emozioni.

Venerdì 9 agosto si è svolto infatti un elettrizzante spettacolo di cabaret. Con la presentazione di Enzo Polidoro e Nicola Nieddu si sono esibiti il giovane ed esilarante Nicola Virdis e il ruggente veterano Giuseppe Masia. Il coro dei cabarettisti ha portato il numeroso pubblico, assai numeroso, a delle risate fragorose e a degli applausi scroscianti e sinceri. Ad accompagnare le esibizioni del SummerBeach Live Show i Pirati & Panadas Funk, la band Algherese che ha intrattenuto e deliziato il pubblico con la loro bravura e la loro presenza scenica.

A seguire sabato 10 e domenica 11 abbiamo assistito alle partite della Web Project cup di beachvolley maschile e femminile con ben 42 squadre, che determinerà il 15 agosto il King e la Queen del SummerBeach Tour. Lo spettacolo è stato esaltante come spesso accade in questa disciplina fatta di colpi di genio ma anche di tanta strategia.

Si è svolto anche il torneo nazionale di BeachTennis, una disciplina poco nota nella nostra città, ma che ha dimostrato di essere una bellissima realtà sportiva da tenere in forte considerazione.

Il SummerBeach è fatto così: vuole sempre rinnovarsi e riuscire a stupire gli spettatori. Anche in questa quindicesima edizione sta raggiungendo il suo obiettivo.

Ora è arrivato al rush finale e, a detta dell’organizzazione, ci aspetterà un ferragosto col botto.

Infatti la polisportiva Sottorete ha organizzato una serata unica, con la premiazione del Re e la Regina del SummeBeach 2019, la premiazione alla società pugilistica amici del pugilato Tore Burruni dal 1947 e il conseguimento del premio al pugile Marcello Manca per il suo rientro nella boxe sia dilettantistica che professionistica.

E dopo i fuochi di Ferragosto la serata prosegue con la musica di Nanni Groove in trio e i Dj What Tha Bounce già ben noti al SummerBeach State sempre collegati e attenti perché con il SummerBeach Tour le sorprese non finiscono mai.