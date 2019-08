Alghero: il 7 agosto nuovo appuntamento per la XIX Rassegna Internazionale Organistica

Eseguirà composizioni di Vivaldi, Bach, Haendel e Gluck. La rassegna organizzata dall’Associazione Culturale Arte in Musica si conferma vetrina dei massimi virtuosi dell’organo

Alghero – Nuovo appuntamento mercoledì prossimo 7 agosto con la XIX Rassegna Internazionale Organistica. Alle 21 nella cattedrale di Alghero Stefano Pellini proporrà il concerto “Ai miei occhi e ai miei orecchi…”, un programma che comprenderà composizioni di grandi autori del XVIII secolo, da Vivaldi a Bach, Haendel e Gluck, con inoltre un’incursione nel repertorio delle epoche successive. La XIX Rassegna Internazionale Organistica è inserita nel cartellone del Festival del Mediterraneo 2019, organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Arte in Musica, con la direzione artistica del maestro Antonio Mura. Tutti gli eventi della kermesse godono del contributo e del patrocinio della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura e Presidenza del Consiglio), delle Fondazioni “di Sardegna” e “Alghero” affiancate dal Comune di Alghero e dalle diocesi di Sassari e Alghero-Bosa.

Per il concerto di mercoledì, inserito nella Rassegna Internazionale Organistica che vede il maestro Ugo Spanu nel ruolo di coordinatore artistico, Stefano Pellini ha preparato un programma di grande qualità: il Concerto in Re maggiore RV 93 di Antonio Vivaldi, “Pieces for Clay’s musical clock” di Georg Friedrich Haendel, “Valet will ich dir geben” BWV 736 di Johann Sebastian Bach, “Danza degli spiriti beati” di Cristoph Willibald Gluck (nella trascrizione di Marco Enrico Bossi) e Allegro (dalla Sinfonia n. 2 op. 20) di Louis Vierne.

L’ingresso è libero.

Stefano Pellini. Nato a Modena, diplomato in Organo col massimo dei voti, ha completato i percorsi formativi di II livello in Discipline Musicali (Organo) e Didattica della Musica, entrambi con lode. Perfezionatosi con L. F. Tagliavini, M. Torrent, A. Marcon, P. Westerbrink, B. Leighton, K. Schnorr, O. Mischiati, M. Imbruno, svolge un’intensa attività concertistica sia in veste di solista che in varie formazioni. Ha inciso “Riverberi, 900 e oltre” per Elegia Records (giudizio “ottimo” della rivista “Musica”), e sue registrazioni sono state trasmesse dalla Radio Vaticana. Nel 2016 è uscito un cd monografico dedicato alla musica di J. S. Bach, recensito con 5 stelle e il giudizio “eccezionale”. Titolare dello storico organo cinquecentesco della chiesa di Santa Maria delle Assi in Modena, al quale ha dedicato il cd “Organ music around Via Aemilia” (anch’esso giudizio “ottimo” della rivista “Musica”), membro della giuria in concorsi organistici internazionali, ha tenuto circa settecento concerti in Italia e all’estero (Europa, Giappone).