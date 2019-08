Alghero: il 14 agosto, il dj Riccardo Cioni ospite della discoteca “Il ruscello”

Ad aprire le danze sarà il Live di Mariano Melis, mentre Cioni sarà accompagnato in consolle dai “locals” Arturo Pirino e Arturo Pirino.

Riccardo Cioni ad Alghero il 14 agosto è una tradizione che portiamo avanti dal 2012 – raccontano gli organizzatori che assicurano divertimento e buona musica.

Artista e vero showman, Cioni è famoso, oltre che per l’attività di disc jockey, per essersi imposto nelle classifiche musicali degli anni ’80 con il singolo “In America“, vero successo della disco dance internazionale.