Alghero. Arrivano Lorella Cuccarini e Rai Uno per Linea Verde Grand Tour

La trasmissione Linea Verde Grand Tour fa tappa in Sardegna per registrare una delle 5 puntate del nuovo format di Rai Uno, condotto da Lorella Cuccarini, Angelo Mellone e Giuseppe Calabrese, in onda il venerdì in prima serata a partire dal 2 agosto.

La troupe e la soubrette “più amata dagli italiani” faranno tappa domenica 4 e lunedì 5 agosto ad Alghero, per delle riprese che riguarderanno il centro storico della città e il suo territorio, in particolare il Parco Naturale Regionale di Porto Conte e la sua baia.

La puntata sarà dedicata al territorio, alla bellezza della cittadina e alle produzioni simbolo dell’area di Alghero. In particolare gli autori del programma hanno scelto di mettere in evidenza tre elementi: il corallo, l’aragosta e il vino subacqueo, il Vermentino di Sardegna “Akènta Sub” della Cantina Santa Maria La Palma, indicando questi tre prodotti come “eccellenze del territorio di Alghero”.

La troupe di Rai Uno seguirà le fasi dell’emersione del vino subacqueo nella baia di Porto Conte, con l’ausilio del diving Blue Service capitanato dal sub Michele Sanna. I momenti dell’emersione saranno seguiti da un ospite speciale: Umberto Pellizzari, campione mondiale d’apnea, l’unico atleta ad aver stabilito record mondiali in tutte le discipline apneistiche, pronto a commentare le operazioni dall’alto della sua esperienza, contribuendo a rendere la puntata ancora più avvincente.

Durante la puntata Lorella Cuccarini, dopo aver esplorato la città, le sue vie e le sue coste, arriverà alla casa del Parco di Porto Conte a Tramariglio a bordo di un’auto d’epoca: qui riceverà simbolicamente in dono i tre simboli della città: corallo, vino subacqueo e aragosta, con una speciale sorpresa legata al simpatico crostaceo.

Oltre ad Alghero la puntata dedicata alla Sardegna ospiterà inoltre riprese dedicate all’isola de La Maddalena, alla costa di Baunei, Cala Gonone e Cala Goloritzé e allo straordinario sentiero “Selvaggio Blu”.

La puntata di Linea Verde Grand Tour ambientata sull’isola sarà trasmessa su Rai Uno venerdì 23 agosto, alle ore 21.30.