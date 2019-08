Alghero, al via “spiagge pulite”: da bere per chi raccoglie i mozziconi in spiaggia

Il nostro primo obiettivo è sempre stato quello di dare un servizio alla città, attraverso la promozione del territorio mediante lo sport e viceversa. Siamo sempre attenti alle problematiche sociali, infatti da diversi anni assieme alla cooperativa Vosma abbiamo deciso di installare una passerella lungo la spiaggia, per dare la possibilità a tutte le persone (diversamente abili e non) di poter vedere i nostri spettacoli e di accedere alla battigia con più semplicità. Inoltre, già dallo scorso anno, con l’ufficio politiche familiari abbiamo avviato una collaborazione per rendere il SummerBeach sempre più family friendly, perchè pensiamo che la famiglia sia al centro di tutto.

Con questa nuova campagna vogliamo dare un nostro piccolo contributo anche al pianeta e diventare un po’ più eco-friendly. Vuol essere un segnale, prima per cercare di tenere le nostre spiagge pulite e libere dai mozziconi delle sigarette e poi per sensibilizzare qualche fumatore distratto. Per questo motivo offriremo a chiunque ci porti un bicchiere pieno di mozziconi di sigarette, un bicchiere di birra per i più grandi o una bibita per i più giovani.