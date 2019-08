Afflusso massiccio per la serata di “Gusta Minori” in Costiera Amalfitana

La prima serata di Gusta Minori, in Costiera Amalfitana, ha fatto registrare un boom con 5000 presenze, il sindaco commenta: “Ben 5000 persone solo per la prima sera. Siamo pronti ad accogliere turisti anche in Inverno“. Il grande evento della XXIII esima edizione di Gusta Minori è stato organizzato dall’Associazione Gusta Minori, Comune di Minori e Scabec.

“La prima serata ha fatto registrare 5000 presenze. Non sono poche ed anche con traghetti serali pieni da Salerno. Con il corteo dei zampognari, i quali hanno sfilato in costume suonando la Novena per le stradine di Minori accompagnati dai personaggi del presepe napoletano del ‘700, ha avuto inizio la XXIII esima edizione di Gusta Minori 2019, quest’anno dedicata al Natale. Apriamo il cuore alle diversità e le porte all’accoglienza.

Siamo la terra dell’ospitalità del Gran tour, patrimonio dell’UNESCO. La terra dove hanno soggiornato negli anni personalità del mondo dell’arte dello spettacolo, letterati e scienziati. Abbiamo il dovere di difendere la nostra identità e arricchire l’offerta turistica semplicemente con le tante peculiarità di cui disponiamo: Paesaggio, ambiente, beni archeologici (La Villa Romana del Primo sec. d.C.) tradizioni, enogastronomia di qualità.

La Costiera Amalfitana è determinata nell’avere una destagionalizzazione del turismo e siamo pronti ad ospitare turisti da tutto il mondo lungo l’intero anno, anche in Inverno, stagione durante la quale è possibile godere di tradizioni uniche ma anche di itinerari naturalistici. Minori Città del Gusto destagionalizza il turismo da almeno 15 anni, ricevendo segmenti di mercato italiano, europeo e Exstra europeo per 12 mesi. Vivi Minori e la Costa D’Amalfi tutto l’anno”.

Lo ha affermato poco fa Andrea Reale, sindaco di Minori, a margine del briefing stampa presso la Villa Romana, sito archeologico di notevole importanza e risalente al Primo Secolo d.C.